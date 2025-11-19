Bucci e Nicolò dopo l'incontro con i medici: "Più investimenti e spese in ambito sanitario"

“Più investimenti e spese in ambito sanitario”. Questo è il filo conduttore della riforma della nuova sanità ligure, presentata dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, insieme all’assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò. L’incontro si è svolto nella sala mensa dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, alla presenza di numerosi medici e operatori sanitari.

Durante la presentazione, Bucci e Nicolò hanno illustrato le principali novità del piano sanitario regionale, sottolineando l’importanza di potenziare le strutture ospedaliere, migliorare la qualità dei servizi e garantire una maggiore accessibilità alle cure per tutti i cittadini. Tra gli obiettivi principali della riforma vi sono l’ammodernamento delle attrezzature, l’incremento del personale sanitario e il rafforzamento dei servizi territoriali, per rispondere in maniera più efficace ai bisogni della popolazione.

Il presidente Bucci ha evidenziato come la nuova strategia regionale punti non solo all’efficienza della gestione sanitaria, ma anche alla valorizzazione del ruolo dei professionisti e alla collaborazione con le strutture pubbliche e private, creando un sistema più integrato e sostenibile per il futuro della sanità ligure.

