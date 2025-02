Bucci all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar: "Non è un severo controllore ma una guida"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Bucci: il Tar non è un ostacolo ma una guida per gli enti locali

2️⃣ Necessario un lavoro congiunto tra Regione, Comuni e giustizia amministrativa

3️⃣ Obiettivo: una Liguria più efficiente, moderna e sicura

La notizia nel dettaglio L'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha offerto l'occasione per riflettere sul rapporto tra giustizia amministrativa ed enti locali. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenuto all'evento, ha ribadito l'importanza di considerare il Tar non come un ostacolo, ma come una risorsa utile a garantire il corretto sviluppo del territorio.

Ruolo del Tar - Bucci ha evidenziato come il Tar non debba essere visto dagli enti locali come un freno burocratico, ma come un riferimento in grado di indicare la corretta via amministrativa, evitando errori e ritardi. "Gli enti locali non devono vedere il Tar come una sorta di severo controllore sempre pronto a bloccare opere e iniziative, ma piuttosto come una guida", ha affermato il presidente della Regione.

Collaborazione istituzionale - Bucci ha sottolineato l'importanza della sinergia tra Regione, Comuni e giustizia amministrativa per migliorare l'efficienza del sistema. Secondo il governatore, un dialogo costruttivo tra le istituzioni può contribuire a rendere la Liguria più moderna e sicura.

Obiettivi comuni - "Siamo tutti al servizio dei cittadini", ha dichiarato Bucci, auspicando una collaborazione più stretta per rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio. La cooperazione tra enti e giustizia amministrativa, secondo il presidente, è un elemento chiave per garantire un'amministrazione più trasparente ed efficiente.

