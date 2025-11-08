Branduardi ricoverato, annullato e rinviato il concerto di domenica 9 a Roma
Il musicista ha vissuto infanzia e giovinezza tra via della Maddalena e corso de Stefanis e si è diplomato appena 16enne in violino al Conservatorio
Preoccupazione per le condizioni di Angelo Branduardi, il 75enne musicista che ha vissuto il suo primo quarto di secolo a Genova. L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma comunica infatti che il concerto di Angelo Branduardi, "Il Cantico", previsto domenica 9 novembre, a causa di "problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero" è stato rinviato al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, sempre all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
Branduardi è molto legato a Genova, dove ha vissuto da poco più che neonato fino ai 26 anni di età, prima alla Maddalena e poi in corso de Stefanis. SI è diplomato appena sedicenne in violino al Conservatorio della nostra città e ha assorbito i fermenti della cosid
