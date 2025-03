Borghetto Santo Spirito, Foscolo (Lega): "Continuità assistenziale garantita all'Istituto Medico-Pedagogico”

“Garantita la continuità assistenziale dei pazienti del Centro residenziale e semi-residenziale per disabili ‘Istituto Medico-Pedagogico’ di Borghetto Santo Spirito. Nel contesto del potenziamento dell’offerta sociosanitaria e per migliorare l’offerta sul territorio, in riferimento al Centro per disabili di Borghetto Santo Spirito, l’assessore regionale Massimo Nicolò, rispondendo in aula a una mia precisa interrogazione, ci ha finalmente rassicurato. L’Asl 2 Savonese sta infatti valutando di attivare la gestione del nucleo disabili spostando l’IMP in una struttura già contrattualizzata per pazienti disabili con Alisa/Asl 2 e situata a pochi chilometri di distanza da Borghetto, aspetto che consentirebbe di minimizzare il disagio per le famiglie". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo (nella foto).

"La nuova struttura individuata per tutti gli ospiti dell’IMP offre già un’assistenza residenziale ad altri disabili con standard assistenziali adeguati, in termini qualitativi e quantitativi, alle necessità di questa tipologia di utenti. Inoltre, Asl 2 si è impegnata a garantire anche agli operatori, che da anni lavorano con questi pazienti, la loro presenza presso la sede del nuovo gestore in modo da assicurare una forma concreta di accompagnamento e di continuità assistenziale. Sono quindi soddisfatta per l’impegno preso dall’Asl 2 e dall’assessore regionale alla Sanità, che ringrazio. Anche perché si tratta - conclude - di una risposta attesa da tempo e un’importante rassicurazione per questi pazienti, vista la loro fragilità".

