Bordighera, aggrediscono anziano con spray urticante per rapinarlo: arrestata baby gang

Hanno aggredito un anziano uomo di 86 anni con lo spray urticante per rapinarlo: per questo motivo tre ragazzi sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Bordighera.

Il fatto - E' successo nella tarda serata di ieri, a Bordighera: i tre ragazzi, un 18enne di origine domenicana, un 16enne e un 15enne - entrambi di origine magrebina - verso le ore 20.15 di ieri, nei pressi di corso Europa, hanno notato un anziano che stava rincasando con la spesa e un borsello a tracolla. Approfittando del buio e della scarsa presenza di altre persone nelle vicinanze, i tre hanno colto il momento favorevole e, dopo aver indossato guanti, passamontagna ed essersi “armati” di spray al peperoncino, hanno aggredito l’uomo scaricandogli in viso quasi tutto il gas urticante contenuto nella bomboletta, per poi sottrargli il borsello e darsi alla fuga nelle vie cittadine.

Allerta - La vittima ha quindi perso l’equilibrio ed è caduta a terra, tuttavia in qualche modo è riuscito a chiamare il 112: immediatamente giunti sul posto, i carabinieri hanno soccorso l’anziano e rintracciato poco lontano i tre aggressori. Perquisiti e trovati in possesso della refurtiva, della bomboletta allo spray urticante e dei passamontagna, i tre giovanissimi sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. La vittima è invece stata portata da personale del 118 in ospedale, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di alcuni giorni.

Arresto - Dopo le formalità di rito, i due minorenni sono stati accompagnati al Centro di Prima Accoglienza di Genova, mentre il diciottenne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Bordighera e attualmente sono tutti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del seguito procedimentale, dovendo rispondere in concorso dei reati di rapina aggravata e lesioni, delitti per i quali rischiano oltre sei anni di reclusione.

