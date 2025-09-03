Boom delle importazioni di pannelli solari in Africa, crescita record trainata dalla Cina

Secondo un’analisi di Bloomberg ed Ember sui dati doganali cinesi, l’Africa ha aumentato del 60% le importazioni di pannelli solari dalla Cina nell’ultimo anno. Sono stati introdotti 15 gigawatt di nuova capacità tra giugno 2023 e giugno 2024, contro i 9,4 gigawatt del periodo precedente, come riporta il sito specializzato Onegreenplanet.com.

Sudafrica – Il Paese resta il principale importatore del continente, anche se con ritmi più contenuti rispetto al 2023, quando i blackout diffusi avevano spinto gli acquisti. Con la stabilizzazione della rete da parte dell’utility Eskom, le importazioni sono rallentate, ma il Sudafrica mantiene la leadership.

Nigeria – La crescita più significativa arriva dalla Nigeria, che ha superato l’Egitto diventando il secondo importatore africano con 1.721 megawatt. Al terzo posto figura l’Algeria, segnale che la transizione energetica non è più concentrata solo nei Paesi guida.

Espansione – Ventidue nazioni hanno registrato acquisti record, segnalando un passaggio deciso verso il fotovoltaico. Al di fuori del Sudafrica, le importazioni sono triplicate in due anni, mostrando la rapidità con cui il solare entra nei piani energetici africani.

Analisi – Per Dave Jones, capo analista di Ember, si tratta di “un momento cruciale” per il continente. La diffusione del fotovoltaico riflette la disponibilità di sole e la necessità di soluzioni affidabili e accessibili rispetto ai combustibili fossili. Secondo gli esperti, l’Africa ha l’opportunità di evitare tecnologie inquinanti e puntare direttamente su infrastrutture pulite.

Prospettive – L’espansione mette in evidenza il potenziale delle rinnovabili nel rafforzare resilienza climatica ed economica. Ridurre la dipendenza dai mercati instabili dei combustibili fossili e creare nuove opportunità locali è considerato un passo strategico. Come osserva Onegreenplanet.com, l’energia solare africana incrocia ormai sviluppo e sostenibilità.

