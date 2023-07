Bolzano: firmata carta qualità dei servizi per funivia e trenino del Renon e funicolare della Mendola

La funivia e la tramvia del Renon e la funicolare della Mendola sono “calamite” per i passeggeri e sono molto amate sia dagli altoatesini che dai turisti. Proprio per questo è importante regolamentare il rapporto tra il gestore Sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA e i passeggeri. I diritti e gli obblighi reciproci sono stati messi per iscritto in una Carta della qualità dei servizi. Il relativo protocollo d’intesa è stato firmato oggi (28 luglio), alla presenza dell’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, dal Centro tutela consumatori utenti Alto Adige (Ctcu) e dalla Sta.

La Carta della qualità dei servizi è disponibile per la funivia del Renon, la tramvia del Renon e la funicolare della Mendola. La Sta e il Centro tutela consumatori utenti Alto Adige (Ctcu) hanno redatto il documento tenendo conto delle linee guida europee e nazionali e dei requisiti della Provincia di Bolzano. “Il nostro compito è tutelare gli interessi dei passeggeri. Soprattutto il settore della mobilità pubblica ha conosciuto un’espansione significativa negli ultimi anni. Ciò rende ancora più importante per noi garantire il rispetto dei più elevati standard di qualità e la possibilità per i passeggeri di segnalare suggerimenti e reclami”, afferma Gunde Bauhofer, direttrice generale del Centro tutela consumatori utenti Alto Adige.

Il documento illustra i servizi che Sta deve fornire presso le strutture della funivia e tramvia del Renon e della funicolare della Mendola. “Tutti i collaboratori lavorano giorno dopo giorno per offrire ai passeggeri il miglior servizio possibile. Questo è per noi uno stimolo a migliorare costantemente, soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità del servizio, il comfort di viaggio e le informazioni ai passeggeri”, afferma l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider.

Per questo motivo è importante ricevere i feedback dei passeggeri, che possono essere inviati per posta, e-mail o telefono. “Queste informazioni ci aiutano a conoscere le esigenze dei passeggeri e a rimediare a eventuali carenze”, afferma Joachim Dejaco, direttore generale della Sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA.

Le carte dei servizi sono disponibili in italiano e in tedesco e si possono trovare sul sito web della Sta e sul sito web del Centro tutela consumatori utenti. Una copia stampata è disponibile anche presso gli Infopoint della funivia del Renon, della tramvia del Renon e della funicolare della Mendola.