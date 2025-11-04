Bologna inaugura Pitagora, il supercomputer per la ricerca sulla fusione nucleare

È stato inaugurato al CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna) il nuovo supercomputer PITAGORA, dedicato alla ricerca sull’energia da fusione nucleare. Finanziato da EUROfusion e gestito in collaborazione con ENEA, il sistema rappresenta un passo decisivo verso un’energia pulita e sostenibile.

Capace di 27 milioni di miliardi di operazioni al secondo (27 PFlop/s), PITAGORA verrà utilizzato per simulare la fisica del plasma e analizzare materiali avanzati, supportando i progetti ITER e DEMO, le basi della futura produzione di energia da fusione.

Il supercomputer è anche un modello di efficienza energetica, grazie al raffreddamento a liquido che dissipa fino al 97% del calore prodotto.

All’inaugurazione hanno partecipato i ministri Anna Maria Bernini e Gilberto Pichetto Fratin, che hanno sottolineato come PITAGORA rafforzi la leadership italiana nella ricerca europea sulla fusione e confermi Bologna come uno dei poli tecnologici più avanzati nel campo del supercalcolo e dell’intelligenza artificiale.

