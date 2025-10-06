Bolletta elettrica, arriva la "rivoluzione del quarto d’ora": cosa cambia davvero

Dal 1° ottobre 2025, il mercato dell’energia elettrica in Italia è entrato in una nuova fase. I prezzi non vengono più calcolati su base oraria, ma ogni 15 minuti. Questo significa che in un solo giorno si avranno 96 fasce di prezzo, invece delle 24 precedenti. Un cambiamento tecnico — chiamato Market Time Unit — che punta a rendere il sistema più reattivo, soprattutto in un contesto dominato da fonti rinnovabili come sole e vento, notoriamente variabili nel breve termine.

Questa novità favorisce l’adattamento continuo tra domanda e offerta, migliorando la stabilità della rete. Per chi ha una tariffa dinamica, potrebbe essere un’opportunità per risparmiare, adattando i consumi ai momenti in cui l’elettricità costa meno. Tuttavia, il rovescio della medaglia è una maggiore esposizione alla volatilità del mercato, che potrebbe far salire i costi in caso di picchi imprevisti. Per chi invece ha una tariffa fissa, la novità non comporta cambiamenti diretti.

Intanto, l’ultimo aggiornamento delle tariffe ha portato qualche sollievo: nel quarto trimestre 2025, la bolletta elettrica per una famiglia vulnerabile con consumi standard si attesta a circa 575 euro annui, in calo di 47 euro rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, su base annua, il confronto con il 2024 mostra ancora un aumento dell’8,6%.

Il cambiamento della Market Time Unit arriva in parallelo a un nuovo decreto legislativo che recepisce una direttiva europea per rendere il mercato dell’energia più equo ed efficiente. L’obiettivo è trasferire ai cittadini i vantaggi della transizione energetica, anche attraverso regole più moderne e adatte al boom delle rinnovabili.

