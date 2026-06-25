Bogliasco, tre serate di musica non stop con Boem Festival

Tre serate di musica non stop, un borgo di mare pronto ad accogliere migliaia di persone e una line-up che mescola alcune delle proposte più interessanti della scena italiana e internazionale. È il biglietto da visita del BOEM Festival, presentato oggi pomeriggio nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria alla presenza delle istituzioni, in vista della quinta edizione in programma dal 26 al 28 giugno a Bogliasco.

Nato come progetto indipendente e oggi riconosciuto come uno dei boutique festival più originali del panorama nazionale, BOEM tornerà a trasformare il borgo rivierasco in un grande palcoscenico a cielo aperto affacciato sul mare. L'ingresso sarà gratuito e il programma si svilupperà tra il molo, la spiaggia e il lungomare, con oltre 24 ore complessive di musica distribuite su tre giornate.

L'edizione 2026 proporrà due palchi, oltre venti artisti, sei ospiti internazionali, una radio in diretta con performance acustiche, un dj booth sulla spiaggia, un soundsystem itinerante e un'offerta food & beverage diffusa lungo tutta l'area del festival. La line-up attraversa elettronica, house, ambient, synth-pop, jazz contemporaneo, world music, cantautorato indie e rock psichedelico, con artisti provenienti da Italia, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Tunisia, Francia e Stati Uniti.

“Con la sua formula gratuita, la forte identità artistica e una crescente capacità di attrarre pubblico da tutta Italia, BOEM si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ligure e un importante motore di promozione culturale e turistica per il territorio – spiega il vicepresidente e assessore alla Cultura di Regione Liguria Simona Ferro –. Continuiamo a sostenere eventi capaci di generare valore e dimostrare come la musica sia sempre uno straordinario strumento di aggregazione e socialità”. Alla presentazione dell’evento hanno partecipato anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, e la consigliera della Città Metropolitana di Genova Ilaria Bozzo.

Nel corso delle precedenti quattro edizioni, BOEM ha accolto oltre 33 mila spettatori e più di 70 artisti provenienti da tutta Europa, consolidando un'identità fondata sulla ricerca musicale e sulla valorizzazione del territorio. “BOEM è un festival gratuito, indipendente e costruito intorno alle persone - concludono gli organizzatori Alberto Ansaldo e Francesco Bacci –. Un evento che mette insieme musica contemporanea, mare e comunità, portando a Bogliasco artisti emergenti e affermati in un contesto unico nel suo genere. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Oltre alla proposta musicale, BOEM conferma il proprio impegno sul fronte della sostenibilità: eliminazione della plastica monouso, incentivi alla mobilità sostenibile, allestimenti artigianali e progetti di recupero e riutilizzo dei materiali rappresentano da sempre elementi centrali dell'evento.

Domani, venerdì 26 giugno, il BOEM Festival prenderà il via alle 19 sulla Beach Stage con il collettivo tedesco Coexist Label. Sul palco del Molo si alterneranno Pierka (Italia), Polynation (Paesi Bassi) e Jasper Tygner (Regno Unito). La serata si concluderà nuovamente sulla spiaggia con il live di Kawari (Italia).

Sabato 27 giugno il programma si aprirà ancora alle 19 sulla Beach Stage con Coexist Label. Sul palco del Molo si esibiranno Ma Nu (Italia), YUUF (Regno Unito) e Zimmer 90 (Germania). Chiusura di serata affidata a Fejká (Germania).

Domenica 28 giugno, ultima giornata del festival, si partirà alle 19 con Coexist Label sulla Beach Stage. Sul palco del Molo saliranno Marco Giongrandi (Italia), Deena Abdelwahed (Tunisia/Francia) e Allah-Las (Stati Uniti). Il festival si concluderà sulla spiaggia con il closing set di Coexist Label.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili su boemfestival.it

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