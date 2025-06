Bogliasco, parte la nuova campagna per la raccolta speciale di rifiuti elettronici

Venerdì 27 giugno, in occasione del BOEM Festival di Bogliasco, debutta una campagna di sensibilizzazione ideata da AMIU Genova con il Centro Coordinamento Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (CDCRAEE) per incentivare la raccolta dei RAEE. I cittadini che porteranno almeno tre piccoli rifiuti elettronici riceveranno un gadget sostenibile.

Raccolta RAEE – Parte dalla Riviera ligure una nuova azione di sensibilizzazione dedicata ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’obiettivo della campagna, intitolata “Rifiuti? Noi vediamo altro”, è spingere a una diversa percezione dei dispositivi dismessi: non solo scarti, ma contenitori di materiali preziosi come oro, rame e palladio.

BOEM Festival – La prima tappa è fissata a Bogliasco, durante la giornata di apertura del BOEM Festival. Dalle 13 alle 19, i partecipanti troveranno un mezzo brandizzato, simbolo itinerante dell’iniziativa. Chi porterà almeno tre RAEE di piccole dimensioni riceverà una “sorpresa speciale”, descritta dagli organizzatori come un oggetto utile, sostenibile e con un messaggio simbolico da portare nella quotidianità.

Eventi locali – La campagna non si limiterà a Bogliasco. Nei giorni successivi, coinvolgerà altri comuni del Levante genovese: Avegno, Sori, Recco, Uscio, Pieve Ligure e Bargagli. In ciascuna località saranno organizzati eventi simili, con la possibilità per i cittadini di conferire i propri RAEE e ricevere in cambio gadget dedicati.

Materiali informativi – A sostegno dell’iniziativa è prevista la distribuzione di materiali informativi. Pieghevoli, manifesti e strumenti visivi guideranno i cittadini nel riconoscimento dei RAEE, spiegando cosa smaltire, come e perché. L’intento è rendere più consapevole la gestione di questi rifiuti, che contengono componenti inquinanti ma anche materie prime recuperabili.

Recupero risorse – “Ogni dispositivo elettronico, anche se rotto, contiene materiali che possono essere riciclati e reinseriti nel ciclo produttivo”, spiegano da AMIU. “Recuperarli significa ridurre l’impatto ambientale legato all’estrazione di nuove risorse e limitare l’inquinamento causato da uno smaltimento scorretto”.

Messaggio educativo – Il messaggio della campagna punta alla semplicità: guardare ai RAEE non solo come rifiuti da eliminare, ma come risorse. L’invito è cambiare prospettiva, con un gesto concreto e quotidiano che può contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Collaborazione – L’iniziativa è realizzata da AMIU Genova in collaborazione con il CDCRAEE, il Centro di Coordinamento per la raccolta e la gestione dei RAEE in Italia. Una partnership che mira a rafforzare le buone pratiche già in corso e a estendere la cultura del recupero a un pubblico più ampio, anche attraverso il coinvolgimento di festival e momenti di aggregazione locale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.