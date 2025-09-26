Boccadasse, vivere il borgo tra ricordi, scirocco e piazze

Boccadasse è uno di quei luoghi dove il tempo sembra essersi fermato. Questo piccolo borgo marinaro, incastonato tra le scogliere di Genova, affascina chiunque vi metta piede con le sue case color pastello, il profumo di salsedine e l’eco delle storie che il mare restituisce ogni giorno.

Oggi Boccadasse è una delle mete più amate dai genovesi e dai visitatori, ma conserva intatto il suo spirito autentico. Con le parole e i ricordi di di Ferico e Lino il borgo rivive sotto una luce diversa: non solo un luogo da cartolina, ma un angolo di memoria viva, dove ogni pietra ha una storia da raccontare.

E mentre il sole tramonta dietro il promontorio, lasciamo il borgo con una consapevolezza nuova: Boccadasse non è solo un luogo, è un sentimento.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.