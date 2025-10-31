Blitz nelle scuole di Genova, la sindaca Salis incontra i dirigenti scolastici: “Fermatevi, Genova è città di pace”

Dopo gli episodi di violenza che nelle ultime settimane hanno coinvolto alcuni istituti superiori genovesi, la sindaca Silvia Salis ha annunciato un incontro urgente con il direttore scolastico regionale e quello provinciale per affrontare insieme l’escalation di tensione nelle scuole.

“Il clima di tensione e di violenza che sta investendo le scuole genovesi è preoccupante – ha dichiarato la prima cittadina –. Per questo ho chiesto un incontro urgente per capire come le istituzioni possano fare fronte comune”.

L’intervento arriva dopo due episodi che hanno scosso la comunità scolastica: il grave fatto avvenuto lo scorso fine settimana al liceo Leonardo Da Vinci e, pochi giorni dopo, le aggressioni al Firpo Buonarroti.

“Esprimo la mia solidarietà agli studenti aggrediti e a tutta la comunità scolastica, che sta vivendo giorni difficili segnati da episodi del tutto inaccettabili”, ha aggiunto Salis.

La sindaca ha rivolto un forte appello ai ragazzi e alle ragazze delle scuole genovesi:

“Invito con forza tutti i giovani a fermarsi, a riflettere e a interrompere immediatamente qualsiasi forma di azione violenta. Genova è e deve restare una città della pace, del dialogo e del rispetto reciproco”.

Salis ha ribadito la necessità di riportare serenità e sicurezza negli ambienti scolastici, sottolineando come le scuole debbano essere luoghi di confronto e crescita, non di paura.

“Al direttore scolastico regionale e a quello provinciale chiederò di individuare insieme le misure più efficaci per garantire un clima di rispetto. Come amministrazione saremo al fianco delle scuole, delle famiglie e dei ragazzi: la violenza non può e non deve trovare spazio nella nostra città”, ha concluso.

