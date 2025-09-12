Birra green in Sardegna: riconvertita a energia rinnovabile la fabbrica di Assemini
di R.S.
La birra Ichnusa, parte del gruppo Heineken, si prepara a diventare ancora più sostenibile grazie a un’importante partnership con Engie Italia. L’accordo prevede l’utilizzo di uno degli impianti da energie rinnovabili più grandi d’Europa, con una capacità installata di 8,6 MW, capace di produrre circa 15 GWh di energia pulita. Questo quantitativo sarà sufficiente a coprire completamente il fabbisogno energetico del birrificio situato ad Assemini, nel Sud della Sardegna.
Il risultato rappresenta un passo significativo verso una produzione più ecologica, nonostante le recenti polemiche di alcuni amministratori locali, incluso il sindaco di Assemini, che si erano opposti alla norma volta a semplificare e velocizzare l’installazione di impianti nelle aree industriali. Tuttavia, queste critiche appaiono oggi poco fondate, considerando la necessità concreta delle aziende di disporre di energia pulita a costi contenuti.
Un esempio simile si è già visto sempre ad Assemini lo scorso anno, quando Lidl ha inaugurato un impianto rinnovabile in grado di coprire metà del proprio fabbisogno energetico, confermando la crescente attenzione delle imprese locali verso la sostenibilità
