Biometano, una spinta concreta per la transizione energetica: oltre 650 progetti già autorizzati

Il biometano si conferma una delle risorse chiave per accelerare la transizione energetica italiana. A sottolinearlo è Claudio Sanna, CEO di Elevion Group Italia, intervenuto alle Giornate dell’energia e dell’economia circolare in corso a Trevi. Durante il panel intitolato "Tutto è in rete – Energia, comunità e tecnologia nella nuova transizione", Sanna ha messo in evidenza il ruolo strategico del biometano nel combinare decarbonizzazione, sviluppo industriale e valorizzazione della filiera agricola, senza dimenticare l’impatto positivo sulla sicurezza energetica nazionale.

Secondo il manager, il comparto è tutt’altro che in fase iniziale: al contrario, è già ampiamente strutturato. Ad oggi, oltre 650 progetti di produzione di biometano risultano autorizzati, di cui 560 a forte componente agricola, e il 97% del contingente previsto è stato assegnato. Numeri che dimostrano, secondo Sanna, come la filiera non sia solo promettente, ma già operativa e in grado di generare valore concreto sul territorio, anche in termini di investimenti e occupazione.

“Il biometano rappresenta una delle soluzioni più pronte e concrete per la transizione energetica italiana”, ha dichiarato Sanna, “perché riesce a tenere insieme più obiettivi strategici: la decarbonizzazione, l’industrializzazione diffusa e la valorizzazione dell’agricoltura, contribuendo al tempo stesso alla sicurezza energetica del Paese”.

Ma la sfida non si ferma ai numeri attuali. Per il CEO di Elevion, sarà cruciale rafforzare l’integrazione tra energia, comunità e tecnologia, in modo da raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, che punta a produrre 2,3 miliardi di metri cubi di biometano entro il 2026, e dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che alza l’asticella a 5,7 miliardi di metri cubi al 2030.

In quest’ottica, Sanna ha ribadito la necessità di creare una rete solida tra pubblico e privato, industria e territorio. “Rafforzare queste connessioni significa non solo garantire i target energetici nazionali”, ha concluso, “ma anche rendere il Paese più competitivo, resiliente e autonomo sul piano energetico”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.