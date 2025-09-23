Bilanci e sostenibilità: Genova ospita la tappa ligure del premio Oscar di Bilancio 2025

C'è tempo fino al 20 ottobre 2025 per candidarsi all’Oscar di Bilancio, il riconoscimento nazionale che premia i migliori bilanci sociali e di sostenibilità. La cerimonia conclusiva si svolgerà il 9 dicembre a Milano, nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte.

Nel frattempo, il percorso verso la premiazione fa tappa anche in Liguria. Il 24 settembre alle ore 17, l’Auditorium di Confindustria Genova accoglierà la tappa ligure del roadshow della 61ª edizione dell’Oscar di Bilancio, incentrata quest’anno sul tema: “Il tempo non si ferma. Il reporting nella transizione”. Un incontro pensato per riunire aziende, istituzioni e realtà del terzo settore, con l’obiettivo di approfondire il valore della rendicontazione trasparente e responsabile in un contesto economico e sociale in rapida evoluzione.

A dare il via ai lavori saranno Filippo Nani, presidente nazionale di Ferpi (la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana), e Piera Ponta, vicedirettrice di Confindustria Genova. A seguire, Andrea Razeto, consigliere Ferpi, illustrerà le tappe principali del roadshow e le modalità per partecipare all’Oscar di Bilancio, aperto a tutte le organizzazioni che vogliono valorizzare il proprio impegno in materia di trasparenza e sostenibilità.

Il panel di interventi prevede contributi da parte di esponenti di rilievo del mondo economico, accademico e istituzionale: Elettra Pescetto (Borsa Italiana), Daniela Asaro (RINA), Manuela Caramanna (CLP) e Valentina Langella (Altis – Università Cattolica).

Non mancheranno testimonianze dirette dal mondo delle imprese e del non profit, con la partecipazione di Luisa Gulluni (Costa Crociere), Sabina Alzona (Fondazione AIRC Liguria) e Silvia Zino (AISM). A moderare l’incontro sarà Alessandra Grasso, delegata Ferpi per la Liguria.

Il significato del premio - L’Oscar di Bilancio rappresenta da oltre sessant’anni un punto di riferimento per chi investe nella trasparenza e nella qualità della comunicazione economico-finanziaria e non finanziaria. Oggi più che mai, il bilancio sociale e di sostenibilità è uno strumento strategico per leggere rischi, opportunità e impatti in chiave ESG (ambientale, sociale e di governance), anche alla luce delle nuove normative europee, come la direttiva CSRD.

L’edizione 2025 del premio è promossa da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi, con il supporto tecnico di Deloitte e il sostegno mediatico de Il Sole 24 Ore. Sul fronte locale, l’iniziativa è supportata dal Consorzio DUI e dalle agenzie di comunicazione Petercom e TLC.

