Beverino, chiude per un mese la SP17 sul ponte del Vara: lavori finali per la nuova infrastruttura
di Redazione
La viabilità alternativa sarà garantita attraverso la S.P.18 “Beverino – Castello – Padivarma”
Da lunedì 10 novembre fino al 10 dicembre, la strada provinciale n.17 “Beverino – bivio Aurelia” sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale in corrispondenza del ponte sul fiume Vara, in località Cavanella Vara, nel comune di Beverino.
La sospensione della circolazione è necessaria per consentire l’esecuzione delle opere finali di completamento del nuovo ponte, intervento concordato tra i tecnici della Provincia e l’Amministrazione comunale. L’obiettivo è arrivare alla piena riapertura entro l’inizio di dicembre.
I lavori previsti comprendono il rifacimento del manto stradale, lo spostamento del guard rail della corsia di valle e il tracciamento della segnaletica orizzontale, operazioni che richiedono la chiusura completa per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
La Provincia precisa che nessuna località resterà isolata: la viabilità alternativa sarà garantita attraverso la S.P.18 “Beverino – Castello – Padivarma” per chi proviene da Riccò del Golfo, e tramite le S.P.1 e S.P.10 sul lato Cavanella.
