A Benvenuti in Liguria la crociata anti big bench del Cucinosofo: chi ha ragione?
di Gilberto Volpara
Nella puntata dedicata ai liguri in Val Maira, Sergio Rossi è tornato sul tema dell'omologazione
Chi ha ragione? In una recente puntata di Benvenuti in Liguria, il format del mercoledì sera di Telenord, con la trupe alla ricerca di rivieraschi che si sono trasferiti nel territorio piemontese, anche, spazio per un motivo di riflessione.
A porlo è stato il Cucinosofo Sergio Rossi in compagna della divulgatrice culturale, Flavia Cellerino. Riferimento, la crociata contro l'omologazione delle maxi panchine che svettono, ormai, su tanti punti panoramici dei colli liguri: "A Ussolo c'è qualcosa di differente che, almeno, si differenzia dal resto. Così vanno fatte le panchine" ha detto Rossi.
Tuttavia, chi ha investito sulle big bench sostiene d'aver visto un incremento del turismo locale. Dunque, voi come la pensate?
Vedi il video...
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