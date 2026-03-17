Attualità

Benvenuti in Liguria torna mercoledì 25 marzo con l'itinerario nell'entroterra di levante

di Gilberto Volpara

28 sec

Spazio alla cronaca di Carrarese - Sampdoria

Benvenuti in Liguria torna mercoledì 25 marzo con l'itinerario nell'entroterra di levante
Gemacht.it

 

Benvenuti in Liguria, il tradizionale format del mercoledì sera di Telenord, lascia spazio alla cronaca della delicata sfida Carrarese - Sampdoria e torna puntuale mercoledì 25 marzo dalle 20.30.

 

La prossima trasmissione con l'immancabile presenza del Cucinosofo Sergio Rossi punterà sull'entroterra di levante del genovesato tra nocciole, ricette tipiche e curiosità locali. Il tutto con ospite dell'itinerario la divulgatrice culturale, Flavia Cellerino

 

Il primo aprile, invece, Benvenuti in Liguria sarà in Valbormida con una puntata speciale dedicata ad aziende leader nel campo del food. 

 

 

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