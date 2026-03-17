Benvenuti in Liguria torna mercoledì 25 marzo con l'itinerario nell'entroterra di levante
di Gilberto Volpara
Spazio alla cronaca di Carrarese - Sampdoria
Benvenuti in Liguria, il tradizionale format del mercoledì sera di Telenord, lascia spazio alla cronaca della delicata sfida Carrarese - Sampdoria e torna puntuale mercoledì 25 marzo dalle 20.30.
La prossima trasmissione con l'immancabile presenza del Cucinosofo Sergio Rossi punterà sull'entroterra di levante del genovesato tra nocciole, ricette tipiche e curiosità locali. Il tutto con ospite dell'itinerario la divulgatrice culturale, Flavia Cellerino.
Il primo aprile, invece, Benvenuti in Liguria sarà in Valbormida con una puntata speciale dedicata ad aziende leader nel campo del food.
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Tags:benvenuti in liguria
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