Benvenuti in Liguria alla scoperta delle rose della Vallescrivia e dell'estate d'entroterra

Prima puntata del mese di giugno con tappa in Vallescrivia per Benvenuti in Liguria: il format di Telenord che racconta, in videoguida, il territorio regionale attraverso tradizioni e curiosità.

Perché vederla - Al centro della nuova puntata, la Vallescrivia con focus su Isola del Cantone, Ronco, Vobbia, Crocefieschi e Busalla dove nel fine settimana torna la Festa delle Rose. Insieme al Cucinosofo, Sergio Rossi, il programma in collaborazione con l'Unione dei Comuni elencherà gli innumerevoli motivi di una visita nell'entroterra genovese tra buona cucina, sorprese e giornate di grande richiamo popolare.

I luoghi - Le telecamere di Benvenuti in Liguria sono salite, nei vari capitoli, a Minceto: una piccola frazione montana meta degli artisti. Ma spazio, pure, alla dignità e al giusto prezzo del valore contadino in territorio isolese, nonchè, al presidio sociale e commerciale di Vobbia, meta non solo del Castello della Pietra, o all'effervescenza dei negozianti crocesi. Il tutto con persone originali che connotano un territorio speciale come l'ospite dell'intera serata, ossia, Irene Patrone da Strasserra.

