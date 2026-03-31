Benvenuti in Liguria alla scoperta delle eccellenze del food valbormidese

L'appuntamento con la trasmissione del mercoledì sera di Telenord fa tappa in Valbormida. Benvenuti in Liguria, nella puntata di mercoledì primo aprile, dalle 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre o su telenord.it, approda a Calizzano e Bardineto.

Nel racconto, in compagnia del Cucinosofo Sergio Rossi, focus specifici sui segreti degli stabilimenti di acqua (nella foto) e latte che esportano i prodotti savonesi nel mondo. Il tutto senza rinunciare alla tradizione di ricette locali e alla tradizione dei taglialegna e a una conclusione all'insegna dell'eccellenza ligure con le curiosità delle grandi gru di Vernazza per un itinerario in collaborazione con Unione Industriali di Savona.

La videoguida della settimana sarà impreziosita da un ospite originale come il Meterologo Ignorante che descriverà quanto approderà nelle case dei telespettatori sotto una luce differente.

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