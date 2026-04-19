Benvenuti in Liguria in Valtrebbia: la sfida dei canestrelletti tra l'assessore Alessio Piana e il Cucinosofo
di Gilberto Volpara
Appuntamento mercoledì 22 aprile ore 20.30
Benvenuti in Liguria fa tappa in Valtrebbia all'interno di un percorso dedicato alla scoperta di attività commerciali che, nel profondo entroterra del genovesato, continuano ad alzare la saracinesca grazie anche all'attenzione di risorse regionale giunte sul territorio mediante, pure, il pressing prolungato negli anni della trasmissione legata alla promozione dei piccolissimi borghi dell'interno come quella in onda ogni mercoledì sera su Telenord e telenord.it.
In compagnia del Cucinosofo, Sergio Rossi, una vera e propria sfida all'insegna della bontà: chi prepara meglio il canestrelletto tipico di Torriglia? La sfida si gioca tra il volto tv e l'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana. Intanto, a Scignoria!, giovedì scorso già l'anticipazione sul tema da parte della veterana del paese della Bella, ossia, la signora Novella (vedi video).
Poi, nel corso del racconto, spazio pure per le curiosità di Rovegno, nonchè, le ricette tipiche e le specificità di Pentema. Immancabile un riferimento al castello di Torriglia in una puntata da non perdere per chi ama il territorio alle spalle della costa...
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