Campo Ligure: alla scoperta della revzora con Benvenuti in Liguria, il fornaio è l'assessore Piana
di Gilberto Volpara
Sotto la guida del Cucinosofo, al lavoro il titolare dello sviluppo economico della giunta Bucci
Tra i momenti più originali delle ultime puntata di Benvenuti in Liguria, il momento in cui nella puntata di Campo Ligure e Masone è stata presentata la revzora: storica focaccia di Campo Ligure.
A prepararla per i telespettatori, l'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana. Con lui e il padrone di casa, il Cucinosofo Sergio Rossi.
Ecco le fasi della lavorazione...
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