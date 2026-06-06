Attualità

Campo Ligure: alla scoperta della revzora con Benvenuti in Liguria, il fornaio è l'assessore Piana

di Gilberto Volpara

Sotto la guida del Cucinosofo, al lavoro il titolare dello sviluppo economico della giunta Bucci

2205 - Assoclima

 

Tra i momenti più originali delle ultime puntata di Benvenuti in Liguria, il momento in cui nella puntata di Campo Ligure e Masone è stata presentata la revzora: storica focaccia di Campo Ligure. 

 

A prepararla per i telespettatori, l'assessore allo sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana. Con lui e il padrone di casa, il Cucinosofo Sergio Rossi.

 

Ecco le fasi della lavorazione...

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benvenuti in liguria revzora piana

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18 - SettimoLink