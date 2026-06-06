Bellomo, presidente Cares: “Disabilità e dopo di noi, il grido d’aiuto delle famiglie”

GENOVA – Le difficoltà del mondo della disabilità e del Terzo Settore sono state al centro dell'intervento di Carlo Bellomo, presidente del Consiglio Direttivo del CARES ETS, durante il convegno organizzato per il 40° anniversario dell'associazione.

«Le principali richieste alla politica sono di cambiare completamente il registro, nel senso che noi stiamo lavorando con un contratto di servizio vecchio di 25 anni e negli anni è aumentata la burocrazia fuori controllo», ha dichiarato Bellomo.

Il presidente del CARES ETS ha evidenziato il peso economico degli adempimenti amministrativi: «Noi spendiamo nel nostro piccolo, siamo un'associazione con 160 ragazzi che vengono a fare terapia riabilitativa e 15 ragazzi del servizio residenziale. Spendiamo 80 mila euro l'anno in consulenze».

Una situazione che, secondo Bellomo, rischia di mettere in difficoltà la sostenibilità dei servizi. «In questo momento non riusciamo più a fare bilancio, saremo vicinissimi a portare le chiavi in tasca».

Da qui la richiesta alle istituzioni: «Chiediamo un adeguamento veloce delle rette e un allentamento della burocrazia perché burocrazia vuol dire costi e impiegare personale a supporto».

Bellomo ha infine ricordato il progetto di ampliamento presentato nel 2021 per aumentare i servizi offerti alle famiglie e ai ragazzi con disabilità. «Il progetto che avevamo l'abbiamo portato nel 2021. L'obiettivo era arrivare a 300 famiglie in ambulatorio e a un residenziale per i ragazzi che stanno diventando grandi nei moduli. Ad adesso le risposte stanno a zero».

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