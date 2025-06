Benvenuti in Liguria a Palazzo Pallavicino con i produttori e i protagonisti di un'annata speciale

Mercoledì 25 giugno ore 20.30 su Telenord e telenord.it una puntata speciale di Benvenuti in Liguria all'interno di Palazzo Interriano Pallavicino con i produttori del settore food di Conad Nord Ovest.

Sarà una trasmissione in cui si alterneranno coloro che fanno impresa da levante a ponente, ma anche i protagonisti del format settimanale di Telenord: novità di questa stagione, un ospite differente per ogni puntata e gran parte di loro saranno parte integrante di quest'ultima cornice (vedi video), anche se poi la programmazione estiva proseguirà ancora con due vetrine: mercoled' 2 luglio da Campomorone a Portofino passando per Lavagna e il 10 luglio da Diano Marina ad Alassio.

"E' l'occasione per dire grazie a chi ci ha supportato in una cavalcata di racconti straordinari in cui Benvenuti in Liguria ha provato, talvolta riuscendoci, a portare risultati concreti al mondo della ruralità. Un esempio su tutti, il caso del latte risolto con la collaborazione di Regione Liguria" afferma il Cucinosofo Sergio Rossi.

Nel corso del focus da Palazzo Pallavicino innumereoli storie e pillole dei momenti più significativi alternati alla voce di chi fa impresa in Liguria ogni giorno non senza difficoltà come gli imprenditori al centro del dibattito.

