BEI, BERD e Banca africana di sviluppo insieme per produzione e impiego SAF e energie pulite

La BEI, la BERS e la Banca africana di sviluppo sottolineano il loro interesse collettivo nell’esplorare e facilitare la cooperazione sui carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e altri progetti di produzione di energia più pulita per l’aviazione in tutta l’Africa.

In linea con l’obiettivo globale a lungo termine per l’aviazione internazionale di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, e basandosi sul Quadro globale adottato dall’ICAO per i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) e altre fonti energetiche più pulite, questa dichiarazione rafforza l’impegno condiviso di Europa e Africa nel sostenere lo sviluppo, la produzione e l’impiego di carburanti sostenibili per l’aviazione.

L’Unione Europea ha adottato il Regolamento ReFuelEU per l’aviazione nell’ottobre 2023 e l’Unione Africana ha adottato una Strategia continentale per i carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF) nel febbraio 2025. Il Piano di investimenti dell’Unione Europea per i trasporti sostenibili (STIP), lanciato nel novembre 2025, sottolinea l’importanza di una cooperazione UE-Africa sui carburanti sostenibili per l’aviazione. I carburanti sostenibili per l’aviazione contribuiranno principalmente alla decarbonizzazione dell’aviazione e il loro sviluppo costituirà un potente catalizzatore economico che guiderà la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita economica per i paesi in via di sviluppo.

Gli attuali livelli di produzione di questi combustibili sono ancora bassi e vi è un’urgente necessità di un’azione globale per accelerare l’aumento dello sviluppo, della produzione e dell’impiego di SAF e di altre energie più pulite, prodotte in un numero limitato di stati. Il sostegno ai SAF e ad altri progetti di energia più pulita in Africa potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella decentralizzazione della produzione di tali combustibili nelle diverse regioni africane, offrendo l’opportunità di partecipare all’intera filiera, dalle materie prime alla produzione e all’utilizzo dei combustibili, raggiungendo così gli obiettivi comuni dell’UE e dell’Unione Africana nel modo più efficiente.

In questo contesto, “il sostegno allo sviluppo, alla produzione e all’utilizzo di SAF in Africa, America Latina/Caraibi e Asia-Pacifico” è stato designato come iniziativa faro del Global Gateway, identificando SAF come priorità critica.

Uno sforzo coordinato e coerente da parte del “Team Europa” potrebbe contribuire a garantire un impatto trasformativo. Ciò si riflette pienamente anche nel Piano di investimenti per i trasporti sostenibili adottato dalla Commissione europea il 4 novembre 2025, che riconosce che le partnership internazionali reciprocamente vantaggiose restano fondamentali per migliorare l’accesso ai mercati, contribuendo a garantire le importazioni di carburanti e materie prime rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, facilitando al contempo l’importazione/esportazione di tecnologie pulite in linea con la proposta di regolamento “Europa globale” recentemente adottata.

La BEI e la BERS, in qualità di membri del Team Europa, così come la Banca Africana di Sviluppo (BMS) in qualità di Banca Multilaterale di Sviluppo (BMS) focalizzata sull’Africa, accolgono con favore l’opportunità di collaborare con la Commissione Europea e con istituzioni partner, come l’Unione Africana e la Commissione Africana per l’Aviazione Civile (AFCAC), per esplorare percorsi per potenziare lo sviluppo, la produzione e l’impiego di SAF e di altre energie più pulite in Africa.

Riconoscendo uno sforzo concertato che comporta investimenti significativi, quadri politici e normativi abilitanti e solide competenze tecniche necessarie per raggiungere l’obiettivo globale ambizioso a lungo termine, e alla luce del rispettivo mandato e della complementarietà di ciascuna BMS, i firmatari di questa dichiarazione esprimono la loro ambizione di:

Collaborare con le parti interessate dell’intero ecosistema dell’aviazione per promuovere lo sviluppo di SAF e di altri progetti di energie più pulite in tutto il continente africano, in linea con gli obiettivi globali dell’aviazione, con il regolamento UE ReFuelEU per l’aviazione e con la strategia continentale dell’Unione Africana per SAF, in linea con il mandato operativo, le politiche e le procedure di ciascuna BMS.

Sfruttare al meglio i programmi finanziati dall’UE a sostegno di SAF e altri progetti di energia pulita. Sfruttare ulteriormente i meccanismi di cooperazione esistenti, come il programma “ICAO Assistance, Capacity-building and Training for Sustainable Aviation Fuels (ACT-SAF)” e l'”ICAO FINVEST Hub”.

Questa dichiarazione congiunta sottolinea il riconoscimento collettivo del ruolo fondamentale dell’Africa nel futuro dell’aviazione sostenibile. Lavorando insieme, la BEI, la BERS e la Banca africana di sviluppo mirano a liberare il potenziale dell’Africa per contribuire in modo significativo all’approvvigionamento globale di energia pulita e di altre fonti energetiche più pulite, promuovendo una crescita economica sostenibile e un futuro più verde per il continente.

