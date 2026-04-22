Beghin: "Annoso il problema dei parcheggi gratuiti in centro, ma manca lo spazio
di Redazione
L'assessore al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, intervenuta a Molassana in occasione della Giornata Mondiale della Terra, si è soffermata anche su temi di stretta attualità, a partire dalle conseguenze, per i negozi di vicinato, dell'apertura del centro commerciale al Waterfront. Una riflessione anche sulla richiesta, respinta, di parcheggi gratuiti in centro, e sulle possibili difficoltà di approvigionamento da parte delle attività collocate nelle zone dove si terranno le parate degli Alpini.
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