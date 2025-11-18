"Basta container sulla passeggiata a mare”: l’iniziativa di 'Supra’tutto'
di Anna Li Vigni
L’iniziativa è volta a valorizzare il lungomare e migliorare la qualità dello spazio pubblico
A Pra’ prende il via l’iniziativa di Supra’tutto contro la presenza dei container sulla passeggiata a mare. L’iniziativa, volta a valorizzare il lungomare e migliorare la qualità dello spazio pubblico, è stata presentata da Anna Li Vigni con Maurizio Barberis, direttore editoriale di Supra’tutto. All’incontro hanno partecipato anche Maria Luisa Decotto, residente di Pra’, e Renato Polidoro, rappresentante della Fondazione Primavera, per discutere proposte e possibili soluzioni insieme alla comunità locale.
