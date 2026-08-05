Bassa Valbisagno riqualificata e pulita: gli sforzi del presidente Ivaldi

Il presidente del municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi, intervenuto ai microfono di Telenord, ha fatto il punto sul problema legato ai rifiuti, in particolare degli ingombranti e dell'indifferenziata, confermando le difficoltà a tenere sotto controllo la situazione ma dimostrando grande attenzione e costante impegno nel tentativo di risolvere la situazione. Affrontato anche l'argomento dei lavori relativi al conto capitale, molti dei quali in via di completamento. Indicate anche le opere individuate e che verranno realizzate il prossimo anno. Proseguono intanto le opere di asfatatura da parte di Aster, con via Donaver tra le strade interessate.

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