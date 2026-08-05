Ass. Viscogliosi a Telenord: "A Puntavagno un'area cani al posto di Mondobimbo 2. La pizzeria verrà abbattuta, ampia area si affaccerà su skate park"
di Claudio Baffico
L'assessore comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi, intervenuta ai microfoni di Telenord, ha dichiarato che Puntavagno è in stato di abbandono. Dall'anno scorso in cui era presente il manufatto Mondobimbo 2, poi abbandonato, si è riempita di spacciatori e consumatori, creando degrado anche intorno. ,Area di autorità sistema portuale, ha fatto abbattere questo manufatto e a breve sorgerà un' area cani. Accanto si completerà parco di piazzale Kennedy con cancellata che chiuderà l'area nel periodo notturno. Per i giardini Govi c'è il progetto dello skate park, mentre l'ex pizzeria, sempre di autorità di sistema portuale, è stata chiusa e poi verrà abbattuta prossimamente e si creerà ampia zona che si affaccerà sullo skate park. Le pattuglie, partite già da maggio partono da piazza Rossetti e arrivano a Puntavagno. Ci sono diversi senza fissa dimora, trattandosi di zone all'ombra, gente che rifiuta ricovero e trova in queste zone aree confacenti , Quasi tutti i giorni le tende vengono fatte smontare, questo è quello che la Polizia Locale fa in questa zona assieme ai servizi sociali per avviarli in percorsi psichiatrici o di recupero.
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