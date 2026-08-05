Barricate sulle linee extraurbane a integrazione delle linee Amt

I sindaci di Bargagli, Francesco Massoli, e di Torriglia, Maurizio Beltrami, sono intervenuti in collegamento a "Liguria Live", su Telenord, per dimostrare la loro contrarietà, e quella degli altri sindaci di Alta Val Bisagno e Val Trebbia, in merito alla possibilità di utilizzo delle linee extraurbane da parte dei cittadini che salgono tra Prato e Molassana via Emilia, direzione centro. L'iniziativa, valida fino al 31 agosto, è stata introdotta dal Comune di Genova per provare ad andare incontro ai passeggeri alle prese con un servizio Amt in cui le corse sono sempre meno frequenti, complice anche l'entrata in vigore della fase 2 dell'orario estivo. Un problema che, secondo le parole dei sindaci, non rappresenta un fulmine a ciel sereno, e non tiene conto delle esigenze di chi utilizza le linee extraurbane come unico mezzo per raggiungere il centro di Genova.

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