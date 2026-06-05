Basko Arena diventa Basko Dome: il Teatro Carlo Felice apre le porte a cabaret e musica dal vivo

Dopo dieci edizioni che hanno animato le piazze e i quartieri di Genova, Basko Arena si rinnova e cambia veste, diventando Basko Dome. Il progetto promosso da Basko, insegna del Gruppo Sogegross, compie un salto di qualità approdando in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina: il Teatro Carlo Felice.

L'iniziativa è stata presentata nel corso della trasmissione Liguria Live su Telenord da Giovanni D'Alessandro, BU Retail del Gruppo Sogegross, che ha illustrato l'evoluzione di un format nato per portare spettacolo e intrattenimento nei quartieri e oggi pronto a conquistare il palcoscenico del principale teatro genovese.

I primi due appuntamenti sono in programma l'8 giugno e il 7 luglio 2026 e saranno completamente gratuiti. La serata inaugurale sarà dedicata al cabaret con protagonisti I Pirati dei Caruggi, mentre il secondo evento ospiterà un concerto di musica leggera il cui artista sarà annunciato nelle prossime settimane.

«Basko Dome è molto più di un cambio di location: è un atto di fiducia verso la nostra comunità e verso la cultura come bene comune», ha spiegato D'Alessandro. «Portare gli abitanti della nostra città al Teatro Carlo Felice, gratuitamente, significa dire che i luoghi della bellezza appartengono a tutti. È questo lo spirito di Basko for Next Gen: costruire insieme un futuro in cui cultura, divertimento e territorio siano davvero accessibili a chiunque».

L'obiettivo del nuovo format è infatti quello di favorire la partecipazione culturale e avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo dello spettacolo, creando occasioni di incontro e condivisione in un contesto di grande prestigio.

L'8 giugno il sipario si alzerà su "4 amici a Teatro", spettacolo de I Pirati dei Caruggi, il celebre quartetto comico composto da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin. Attraverso sketch, musica dal vivo, improvvisazione e satira, il gruppo porterà sul palco personaggi, abitudini e contraddizioni della quotidianità genovese, con il linguaggio ironico che da anni ne caratterizza il successo.

Ma il Basko Dome non si limiterà agli spettacoli. L'intero Teatro Carlo Felice sarà coinvolto in un'esperienza più ampia grazie a un percorso espositivo allestito negli spazi interni ed esterni della struttura. Attraverso immagini e contenuti video, i visitatori potranno conoscere le iniziative realizzate da Basko a favore del territorio e delle nuove generazioni nell'ambito del progetto Basko for Next Gen.

Per entrambe le serate l'ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite, fino a un massimo di 2.000 posti disponibili. I posti prenotati decadranno in caso di mancato accesso entro le 20.40 e saranno riassegnati al pubblico presente.

Con il passaggio da Basko Arena a Basko Dome, il progetto punta dunque a consolidare il proprio ruolo nel panorama degli eventi cittadini, unendo cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio in uno dei luoghi più rappresentativi di Genova.

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