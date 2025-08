Basket, Elah nuovo sponsor di Seagulls Genova

I Seagulls Genova sono orgogliosi di annunciare una nuova e prestigiosa partnership: Elah entra da oggi tra i principali Sponsor della squadra per la prossima stagione sportiva. Un ritorno importante per un marchio storico che ha scelto di supportare nuovamente il basket genovese, proprio nella città dove è nato il marchio.

Fondata a Genova Pegli nel 1909 da un’idea di Francesco Ferdinando Moliè, Elah è una delle marche più amate nel panorama dolciario italiano. Celebre per i suoi preparati per creme da tavola, budini, torte e per le sue caramelle toffè, Elah ha da sempre saputo coniugare tradizione e innovazione, conquistando generazioni di consumatori con prodotti di qualità e dal gusto inconfondibile. Dal 1982, Elah è un marchio del Gruppo Elah Dufour Novi, fondato dal Cavaliere del Lavoro Flavio Repetto e oggi presieduto da Guido Repetto. Il Gruppo, negli anni ’80, ha unito tre eccellenze dolciarie oggi ai vertici dei rispettivi segmenti di mercato, e che oggi continuano a rappresentare non solo il Made in Italy ma anche un’anima profondamente radicata – per tradizione, ricerca delle materie prime e conduzione famigliare – nel territorio liguro-piemontese.





“Per noi è un grande onore poter contare sul supporto di un marchio come Elah, sinonimo di tradizione e qualità – ha dichiarato Davide Mariotti Presidente dei Seagulls –. Questa partnership rappresenta un passo importante per il nostro club e per tutto il movimento cestistico genovese.”





Già a inizio anni ’90, Elah aveva guidato un progetto cestistico in città. A 30 anni esatti dall’ultima stagione (1994-95), Elah tornerà a campeggiare sulle divise da gioco di una squadra di basket genovese: un segnale di forte sostegno al territorio, di spinta a un progetto sportivo che guarda a più ampio raggio e di apertura ad altri poli imprenditoriali cittadini. La partnership segna così l’inizio di una collaborazione strategica che si pone l’obiettivo di costruire un percorso di crescita solido e sostenibile, tanto in campo quanto nell’intero territorio cittadino.





Il ritorno di Elah nel basket è anche un messaggio chiaro: valorizzare il talento locale, investire nei giovani e riportare entusiasmo e partecipazione intorno alla pallacanestro in una città con una grande storia e potenzialità. A rafforzare questo nuovo corso sarà anche la suggestiva cornice delle partite casalinghe: i Seagulls giocheranno più partite possibili nel rinnovato Palasport di Genova, recentemente ristrutturato e pronto ad accogliere tifosi, famiglie e appassionati in un ambiente moderno, funzionale e simbolico per lo sport cittadino. Già in occasione della riapertura al basket del Palasport, nel novembre scorso, Elah aveva supportato la giornata da “Sponsor Day” e organizzando per l’occasione il “Torneo della Lanterna” tra 4 compagini giovanili Under 15.





Il Gruppo Elah Dufour Novi, attraverso il marchio Novipiù, è da anni presente nel mondo della pallacanestro: dal 2010 è infatti title sponsor della squadra di Casale Monferrato (prima Junior Casale, oggi Monferrato Basket), nonché propulsore dei progetti giovanili sviluppati nella macro-regione Piemonte-Liguria con la denominazione Novipiù Campus. Elah, infine, da anni è partner del Basket Pegli, una delle società storicamente impegnate in città, e con successo, nello sviluppo e nella promozione dell’attività di base.





