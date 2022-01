Bargagli, gli brucia la casa mentre dorme. Anziano salvato in extremis

di Redazione

Fortunatamente alcuni vicini, appena visto il fumo uscire dall'abitazione, hanno chiamato subito i soccorsi

Brutta avventura questa notte per un uomo di 83 anni residente nel comune di Bargagli, nell'entroterra di Genova. Mentre stava dormendo nel suo appartamento si è sprigionato un incendio che poteva costargli la vita. Fortunatamente alcuni vicini, appena visto il fumo uscire dall'abitazione, hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in salvo l'uomo che è stato subito preso in cura dagli uomini del 118.

Quasi certamente a scatenare il tutto un cortocircuito. Per fortuna l'uomo, spavento a parte, sta bene.