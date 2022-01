Genova, incendio nell'ex Cinema Nazionale a Molassana: intossicato un senzatetto

di Marco Innocenti

L'uomo, un 62 enne italiano, è stato estratto dai fondi dell'edificio e curato dai militi della Pubblica Assistenza. Nessun danno grave alla struttura

Non è certo la prima volta che un incendio minaccia di divorare l'ex Cinema Nazionale di Molassana e, anche stavolta per fortuna, non ci sono stati feriti gravi ma solo una persona leggermente intossicata dal fumo. L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 gennaio, intorno alle 16. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme in breve tempo e ad estrarre dai fondi dello stabile un uomo, un senza tetto di 62 anni di nazionalità italiana, che - come detto - è stato preso in carico dai militi della Pubblica Assistenza di Molassana per problemi respiratori.

Una scena già vista: anche nel marzo dello scorso anno l'edificio aveva preso fuoco, senza per fortuna causare danni o feriti, nonostante da tempo ormai sia rifugio di molte persone che lo utilizzano come dormitorio soprattutto nei mesi più freddi dell'anno.