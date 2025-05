Bare, falsi sacerdoti e dinosauri: la festa genoana tra le strade di Genova fino a De Ferrari

La sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta passa completamente in secondo piano, l'attenzione dei tifosi del Genoa è tutta per il corteo post partita organizzato per il funerale 'goliardico' della Sampdoria, retrocessa in Serie C.

Si comincia dentro lo stadio con lo striscione dedicato alla dirigenza sampdoriana (Manfredi, Radrizzani, grazie), poi la coreografia che coinvolge anche i distinti e vari sfotto' in tema spirituale.

Bare, falsi sacerdoti, suore e perfino dinosauri per le vie di Genova, da Marassi a piazza De Ferrari. Si accendono fumogeni e torce, si canta sui camion che guidano il corteo, si sparano fuochi d'artificio come se fosse Capodanno. Non ci sono distinzioni fra tifoserie, solo l'entusiasmo e la voglia di stare insieme

Nella galleria tutte le foto della serata

Galleria