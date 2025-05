Genoa, non basta la doppietta di Pinamonti: l'Atalanta vince 2-3. Standing ovation per Badelj

Doveva essere la partita delle grandi emozioni, è così è stato. Genoa - Atalanta regala uno spettacolo dentro e fuori dal terreno di gioco. Perchè gli occhi degli spettatori sono tutti per le coreografie, gli striscioni, i messaggi di sfotto' ai 'cugini' della Sampdoria, retrocessa in Serie C.

Dopo il clamoroso gol divorato da Maldini, solo davanti a Leali, il Genoa punisce con la zuccata di Pinamonti su cross perfetto di Martin. Annullato per mani il raddoppio di Bani, l'Atalanta si sveglia e trova il pareggio in avvio di ripresa con Sulemana, tiro preciso.

Pinamonti troverà anche il raddoppio intorno alla mezz'ora, sfruttando un pasticcio difensivo dell'Atalanta. Ma siamo già dall'altra parte quando Maldini si fa perdonare e insacca alle spalle di Leali.

Al 65' uno dei momenti più emozionanti, la standing ovation per Milan Badelj, la sua ultima gara davanti ai tifosi del 'Luigi Ferraris'. E al triplice fischio finale, la festa puo' iniziare fuori dallo stadio fino in piazza De Ferrari.

LA CRONACA

4' - primo squillo dell'Atalanta, l'azione si chiude sulla sinistra in area dove Maldini piazza il destro a giro rasoterra: palla fuori, Leali pronto

16' - Leali salva su Retegui: ripartenza fulminea dell'Atalanta che si sviluppa sulla fascia destra, il cross basso di Palestra è per l'argentino che calcia di piatto debolmente, Leali blocca

20' - occasione per Viitnha che raccoglie un pallone vagante a sinistra, si accentra ma il destro viene deviato: corner che non porta a pericoli per l'Atalanta

29' - grande recupero di Vasquez che poi si fa male e rimane a terra: l'Atalanta continua l'azione fino al tiro di Samardzic, preda di Leali

34' - tegola per il Genoa: non ce la fa Vasquez dopo il colpo subito: Vieira costretto alla prima sostituzione, dentro De Winter

36' - gol divorato da Maldini: tutto solo davanti a Leali, l'ex Monza apre il piatto ma il pallone va clamorosamente fuori

37' - vale la legge del gol mangiato, gol subìto: Genoa in vantaggio con Andrea Pinamonti, puntuale sul cross da sinistra di Martin insacca di testa. Rossoblù in vantaggio e il 'Ferraris' esplode.

44' - raddoppia il Genoa, ma il gol viene annullato dal VAR per tocco di mano: era stato Bani a spingere in rete, ma viene punito un tocco con il braccio del difensore

SECONDO TEMPO

Nuovo striscione in Gradinata Nord al fischio d'avvio del secondo tempo: "Per voi sarà sempre odio eterno, Uc Sampdoira marcisci all'inferno" - il messaggio dei tifosi della Nord. E con torce e fumogeni, compaiono anche due croci

46' - Pareggia al primo minuto della ripresa l'Atalanta: Sulemana prende la mira e mette alle spalle di Leali

58' - torna in vantaggio il Genoa! Brutta palla persa dall'Atalanta sulla pressione di Pinamonti, che in area se la porta sul sinistro e calcia sul primo palo, debole ma preciso, spiazzando Rui Patricio. Doppietta di Pinamonti, 10 gol in campionato

63' - nuovo pareggio dell'Atalanta, stavolta è preciso Maldini che trova il secondo palo con il destro, Leali battuto

65' - standing ovation per Milan Badelj, che stasera ha disputato i suoi ultimi minuti da giocatore al 'Ferraris'. Al suo posto Onana

80' - ripartenza sciupata da Ekuban e Martin: il tiro di quest'ultimo finisce alle stelle

86' - Zappacosta scatta da sinistra e incrocia davanti a Leali, che blocca a terra

87' - Atalanta in gol in contropiede ma favorito da De Winter che si accascia a terra: i nerazzurri non si fermano e segnano con Retegui, tocco vincente sottoporta

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli (dal 65' Zanoli), Bani, Vasquez (dal 35' De Winter), Martin; Badelj (dal 65' Onana), Frendrup; Masini, Vitinha (dal 76' Thorsby), Norton-Cuff; Pinamonti (dal 76' Ekuban). All. Vieira

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; De Roon, Hien, Kossounou; Palestra (dal 74' De Ketelaere), Brescianini (dal 74' Zappacosta), Sulemana (dal 80' Ederson), Ruggeri (dal 56' Bellanova); Samardzic, Maldini (dal 74' Pasalic); Retegui. All. Gasperini

