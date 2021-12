Bando regionale per le società sportive, boom di richieste

L'assessorato allo sport di Regione Liguria ha pubblicato un bando a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nel giro di poche ore dalla pubblicazione ha ricevuto un quantitativo di domande tali da esaurire i fondi a disposizione.

Una situazione vista non di buon occhio dall'opposizione che ha attaccato l'assessore Simona Ferro accusandola di aver truccato il bando.

"Sono rimasta molto male per queste critiche che ho ricevuto. Si tratta di un bando da 1 milione di euro, metà fondo perduto e metà invece a titolo oneroso, che però aveva un tasso molto basso ed era stato fatto ad hoc per il tessuto del settore dilettantistico che sicuramente da questa pandemia ne è uscito più colpito di tutti.

Nel giro di poche ore abbiamo più del doppio delle richieste. In qualche modo siamo andati oltre il budget, cosa che per serietà abbiamo dovuto poi chiudere questo bando perché non ci sembrava corretto sapendo già che nessun altra domanda potesse essere incamerata.

Per questo fatto sono stata accusata di aver forse istruito e ad hoc determinate società sportive al fine di già precostituirsi la documentazione. Niente di più falso".