Banca Europea Investimenti finanzia con oltre 15 miliardi nuove infrastrutture

Il Gruppo Banca Europea per gli Investimenti ha approvato un totale di 15,5 miliardi di euro in nuovi finanziamenti per sostenere la crescita e l’innovazione aziendale, migliorare la connettività nei trasporti e nell’energia, investire nell’edilizia abitativa e rafforzare la resilienza idrica.

Le decisioni sono state prese questa settimana durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione della BEI e del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) di luglio. Il Consiglio di Amministrazione della BEI ha approvato 14,5 miliardi di euro in nuovi finanziamenti e il Consiglio di Amministrazione del FEI ha autorizzato 1 miliardo di euro in nuovi finanziamenti per sostenere la transizione verde, sostenere gli investimenti in capitale di rischio e private equity e rafforzare i fondi di credito privato e infrastrutturali.

“Questi investimenti servono a costruire il futuro: dall’energia pulita, all’acqua potabile e ai trasporti più intelligenti, fino a migliori alloggi, istruzione e innovazione”, ha dichiarato la Presidente del Gruppo BEI, Nadia Calviño. “In qualità di organo finanziario dell’UE, il Gruppo BEI sta realizzando le priorità dell’Europa”.

La BEI ha accettato di sostenere nuovi investimenti ferroviari in Estonia, Germania e Italia, di migliorare i collegamenti stradali in Polonia, Romania e Moldavia e di aumentare l’efficienza energetica degli aeroporti in Francia, Germania e Spagna.

