Banca degli Occhi al Lions Health Village: screening gratuiti della vista nell’ex mercato di corso Sardegna

Torna anche quest’anno il Lions Health Village, l’iniziativa dedicata alla salute e alla prevenzione aperta a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è fino alle 17 presso l’ex Mercato di Corso Sardegna, dove è allestito un vero e proprio “villaggio della salute” con numerose postazioni dedicate a controlli medici gratuiti.

Tra le realtà protagoniste dell’evento spicca la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, che offrirà screening gratuiti della vista. Un’occasione preziosa per tutti: giovani, adulti e anziani per prendersi cura dei propri occhi, spesso trascurati fino alla comparsa dei primi sintomi.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di prevenzione promosse dal Lions Club da sempre impegnato sul territorio in progetti solidali e di educazione sanitaria. Oltre ai controlli visivi, saranno presenti anche medici e operatori sanitari per effettuare altre tipologie di screening come diabete, glicemia, prevenzione cardiovascolare, visite senologiche, test cognitivi, screening audiometrico vestibolare e molto altro, offrendo consulenze gratuite e informazioni utili su uno stile di vita sano.

Salute e prevenzione dunque anche per l’edizione di quest’anno del Lions Health Village, che punta a rendere la medicina più vicina e accessibile, anche per chi ha meno possibilità.

L’ingresso è libero e non serve prenotazione. Un’occasione concreta per promuovere la cultura della prevenzione e migliorare la qualità della vita attraverso semplici gesti, come un controllo alla vista.

