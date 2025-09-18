Bambino cade dal secondo piano di una scuola a Voltri: gravissimo, trasportato al Gaslini in elicottero

Paura e sgomento questa mattina in una scuola primaria del quartiere genovese di Voltri, dove un bambino di sei anni è caduto da una finestra situata al secondo piano dell’edificio. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno e ha subito fatto scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, con ambulanza e automedica. Vista la gravità delle condizioni del piccolo, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini con l’elicottero, per il cui atterraggio è stato temporaneamente chiuso il casello autostradale di Pra’.

Il bambino avrebbe riportato lesioni importanti, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire diversi aspetti: tra le ipotesi al vaglio, un momento di distrazione o un gioco finito tragicamente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.