Balotelli riparte dall’Inghilterra: niente Premier, ma una nuova sfida nel calcio a 6

Mario Balotelli è pronto a rimettersi in gioco, ma non dove ci si potrebbe aspettare. Dopo un’esperienza deludente al Genoa, il 34enne attaccante ha scelto di ripartire dal Regno Unito, aderendo alla Baller League, una competizione indoor di calcio a sei che ha già conquistato la Germania e ora sbarca anche a Londra.

Il capitolo Genoa si chiude tra rimpianti e panchina - La parentesi rossoblù non ha portato i frutti sperati. Arrivato a ottobre su richiesta di Alberto Gilardino, Balotelli ha trovato poco spazio dopo l’arrivo in panchina di Patrick Vieira, con cui aveva già avuto divergenze al Nizza. I numeri parlano chiaro: appena sei presenze, per un totale di 56 minuti in campo e nessun gol. Nel 2025, la sua esclusione definitiva dalla lista dei convocati ha segnato la fine di un'esperienza mai realmente decollata.

Un nuovo inizio a Londra - Ora SuperMario tenta un'altra strada, fuori dai riflettori dei campionati professionistici. Sarà infatti tra i protagonisti della Baller League UK, un torneo spettacolare che unisce ex fuoriclasse e influencer in partite di calcio a sei ad alto tasso di intrattenimento. L’appuntamento è fissato per il 12 giugno all’O2 Arena di Londra. Con un post sui social, Balotelli ha confermato la sua presenza nel torneo: “La Baller League UK vuole i migliori. Ecco perché ci sono io. Legends contro Creators. All’O2. Il 12 giugno. Ci sarò. Non perdetevelo.” Lontano dai campi della Serie A e dai top club europei, Balotelli non sembra intenzionato al ritiro. Al contrario, ha dichiarato di voler continuare a giocare ancora due o tre stagioni. E ha un obiettivo preciso: approdare negli Stati Uniti, magari in MLS.

