Balletti di Nervi: revocato lo sciopero, la prima si terrà regolarmente

Si terrà regolarmente la serata inaugurale dei Balletti di Nervi, prevista per la sera di venerdì 4 luglio.

Dopo ore di incertezza e uno sciopero proclamato che aveva messo a rischio lo spettacolo, la situazione si è sbloccata in tarda mattinata grazie a un confronto d'urgenza tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali. Al termine di una riunione durata oltre tre ore a Palazzo Tursi, la mobilitazione è stata revocata, anche se Fistel Cisl ha confermato lo stato di agitazione.

Le tensioni erano divampate ieri mattina, quando Fistel Cisl aveva annunciato lo sciopero del personale tecnico e artistico, portando di fatto alla cancellazione della prima messa in scena.

Immediata la reazione della sindaca Silvia Salis, che ha convocato un confronto d’urgenza con tutte le sigle sindacali. In conferenza stampa, Salis non avreva nascosto la propria irritazione: "Come Giunta siamo sempre disponibili al confronto e ad ascoltare tutti quanti, per questo domani mattina abbiamo convocato un ulteriore incontro con i sindacati per arrivare a una soluzione. Ma ciò che è inaccettabile è dare un ultimatum alle 13 per le 16 dello stesso giorno minacciando uno sciopero, che porterebbe a un danno non solo economico ma anche di prestigio. Non sono disposta ad accettare questo tipo di modalità di trattativa", ha dichiarato la sindaca, affiancata dal vicesindaco Alessandro Terrile, dall’assessore alla Cultura Giacomo Montanari e dal Sovrintendente del Teatro Carlo Felice Michele Galli.

L’incontro a Tursi ha permesso di disinnescare almeno in parte la crisi: la prima dello spettacolo è stata confermata, ma lo scontro tra sindacati e amministrazione resta aperto. Fistel Cisl, pur sospendendo lo sciopero, ha deciso di mantenere lo stato di agitazione in attesa di sviluppi concreti.

Il clima resta dunque teso, ma il pubblico potrà assistere allo spettacolo previsto per questa sera. Resta da capire se nelle prossime ore verrà trovata una soluzione stabile alle richieste avanzate dalle sigle sindacali.

Nota di Franco Ippolito (Fistel Cisl) - "L’incontro di oggi con il vicesindaco Terrile, l’assessore Montanari e il Sovrintendente Galli è stato importante perché finalmente è stato avviato un percorso che confermasse le giuste priorità per il teatro col primo tavolo fissato il 22 luglio a cui seguirà la calendarizzazione di successivi incontri. Nel verbale firmato al termine del confronto e sottoscritto da Comune e Sovrintendenza sono state accettate tutte le nostre rivendicazioni che avevano portato alla proclamazione dello sciopero. È il riconoscimento di tutto quello che avevamo richiesto: serve continuità rispetto al lavoro già svolto negli anni sulla dotazione organica, ricambio generazionale e ricerca di risorse per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Inoltre, sempre il giorno 22 verrà convocato l’Osservatorio Permanente che, come definito dalle linee programmatiche della Fondazione Carlo Felice per gli anni 2021-25, ha la funzione di pianificare la dotazione organica in base alla sostenibilità economico-finanziaria del teatro. Infine, il Sovrintendente ha comunicato che, sentita la Regione Liguria, verrà istituita l’Accademia Arte e Mestieri dello Spettacolo, nata dalla concertazione avvenuta durante gli incontri dell’Osservatorio Permanente: un progetto fortemente voluto e sostenuto nel corso degli anni dalla Fistel Cisl Liguria perché riteniamo l’Accademia fondamentale per la formazione di nuove giovani professionalità a cui il teatro potrà attingere a medio termine. Per questa ragione abbiamo revocato lo sciopero in programma stasera ai Balletti di Nervi ma resta aperto lo stato di agitazione a garanzia del percorso tracciato”, spiega Franco Ippolito Coordinatore Regionale Spettacolo Fistel Cisl Liguria

Scrivono in una nota congiunta i sindacati Slc Cgil, Snater, Fials e Uilcom Uil: "L'Amministrazione ha confermato gli impegni che si era assunta in occasione degli incontri che erano seguiti allo stato di agitazione del personale indetto da Slc Cgil e Snater. Il verbale di incontro siglato questa mattina prevede una prossima riunione per il 22 luglio nella quale saranno affrontati i temi legati al personale tra i quali la questione degli organici e del ricambio generazionale e la partita salariale. A questo proposito Slc Cgil ha reiterato la richiesta di erogare i buoni pasto al personale impiegato nei Balletti di Nervi. Dal Comune sono state elevate difficoltà di tipo normativo sulla loro erogazione, motivo per il quale Slc Cgil ha chiesto di trovare forme compensative come l’aumento dell’indennità già erogata per il lavoro all’aperto"

