Baker Hughes investe in Italia: 300 milioni per potenziare la produzione energetica sostenibile

In occasione della fiera Gastech 2025, in corso a Milano, Baker Hughes, multinazionale leader nelle tecnologie per l’energia e l’industria, ha presentato un ambizioso piano di investimenti da 300 milioni di euro da realizzare in Italia nei prossimi cinque anni.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare la capacità produttiva degli impianti italiani per rispondere alla crescente domanda globale di energia, con un focus sulla transizione verso soluzioni sempre più sostenibili e affidabili. Il piano prevede inoltre l’assunzione di circa 300 nuovi dipendenti, segnando un importante passo avanti anche in termini occupazionali.

«Questo progetto nasce per potenziare la nostra produzione e supportare l’incremento della richiesta di energia, in particolare elettrica, anche in vista della crescita dei data center», ha spiegato Alessandro Bresciani, Senior Vice President Energy Equipment di Baker Hughes, durante la presentazione ufficiale.

Il piano coinvolgerà quasi tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, in particolare quelli che operano nel settore Industrial & Energy Technology (IET). A essere interessati saranno i poli produttivi di Firenze, Massa, Avenza, Bari, Talamona e Vibo Valentia, già oggi parte di una rete integrata che unisce innovazione tecnologica e visione industriale.

