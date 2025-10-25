Avis Chiavari e Hi-Lex Italy rinnovano la collaborazione: 19 donazioni nella nuova raccolta aziendale

Prosegue con successo la collaborazione tra Avis Chiavari e Hi-Lex Italy: nella sede aziendale di Sampierdicanne si è svolta una nuova giornata di raccolta sangue, che ha visto la partecipazione di una ventina di dipendenti, tra cui diversi nuovi donatori.

«L’iniziativa ha riscosso ancora una volta grande partecipazione – ha dichiarato Sofia Fattore, presidente di Avis Chiavari –. Sono state raccolte 19 donazioni, due in più rispetto alla scorsa edizione. Complessivamente si sono presentate 25 persone, anche se alcune non idonee per motivi di salute o peso corporeo.»

Soddisfatto anche Paolo Pajardi, amministratore delegato di Hi-Lex Italy: «Donare in azienda ci fa sentire parte di una comunità più grande, che unisce il nostro ambiente di lavoro al territorio. L’esperienza è stata positiva e intendiamo ripeterla.»

L’organizzazione, curata da Pio Rota, si è svolta senza intoppi. «Donare è un gesto di grande generosità – ha ricordato – e le aziende che sostengono queste iniziative offrono un servizio importante al territorio.»

Avis Chiavari invita chi desidera diventare donatore a recarsi presso l’autoemoteca in piazza Mazzini ogni terza domenica del mese o al centro trasfusionale dell’ospedale di Lavagna, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.