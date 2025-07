Autotrasporto: tempi di carico e scarico, Fiap plaude a modifica contenuta nel DL infrastrutture

La FIAP Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali accoglie con favore l’approvazione definitiva del Decreto Infrastrutture da parte della Camera dei Deputati, e in particolare la nuova modifica normativa sui tempi di carico e scarico, una misura attesa e finalizzata a migliorare l’efficienza del sistema logistico e a garantire dignità e sostenibilità sociale al lavoro delle imprese e dei lavoratori nell’autotrasporto.

La modifica normativa interviene concretamente su una delle storture più evidenti della filiera: le attese improduttive e spesso umilianti per gli autisti nei piazzali di carico e scarico, lasciati per ore a fronteggiare ritardi e inefficienze altrui. È con questo spirito che si è scelto di ridurre la franchigia e aumentare l’indennizzo dovuto per ogni ora di attesa oltre i limiti previsti: per incentivare le imprese committenti – in particolare l’industria e la grande distribuzione – a organizzarsi meglio e con maggiore rispetto verso chi ha il compito di trasportare le loro merci.

Stupiscono la Fiap, perciò, le dichiarazioni rilasciate da Confindustria, secondo cui questa norma rappresenterebbe “un’occasione persa” e contribuirebbe a “creare barriere e aumentare la potenziale conflittualità”, anziché integrare la filiera.

Su questo punto interviene il Segretario Generale, Alessandro Peron, con parole chiare: “Se questo è il modo in cui Confindustria intende ‘mettere al centro’ il settore del trasporto e della logistica, allora ha perso una buona occasione. La norma approvata non crea conflittualità: prova invece a ristabilire un minimo di equilibrio tra chi commissiona e chi esegue il servizio, tra chi attende in piazzale per ore e chi organizza le consegne. L’industria non può continuare a scaricare sulle imprese di autotrasporto – e peggio ancora sui lavoratori – la propria disorganizzazione logistica. Ricordiamo a Confindustria che quegli autisti che oggi attendono per ore sono spesso anche i clienti finali dei loro associati. Parlare di integrazione della filiera significa anche riconoscere il valore del lavoro e accettare che i servizi di trasporto abbiano un costo equo, che includa anche il tempo perso a causa delle inefficienze altrui.”

FIAP ribadisce il proprio impegno a tutela della dignità delle imprese e dei lavoratori dell’autotrasporto, e invita le rappresentanze dell’industria a un confronto serio, concreto e rispettoso, basato su responsabilità condivise e non su dinamiche di scaricabarile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.