Autotrasporto, Paolo Uggé riconfermato presidente della FAI per acclamazione dal Consiglio Nazionale

Nel corso di un Consiglio Nazionale molto partecipato, Paolo Uggé è stato riconfermato per acclamazione alla presidenza della Federazione Autotrasportatori Italiani (FAI). Contestualmente, è stato eletto anche il nuovo Comitato di Presidenza, composto da 14 imprenditori provenienti da ogni parte del Paese, a conferma della rappresentatività diffusa della Federazione sul territorio nazionale.

«Ringrazio il Consiglio Nazionale per la fiducia rinnovata – ha dichiarato Uggé – un segnale importante che rafforza il mio impegno a rappresentare con responsabilità e determinazione il mondo dell’autotrasporto. È un incarico che assumo con piena consapevolezza delle sfide che ci attendono, ma anche con la convinzione che, attraverso un confronto costante con istituzioni e imprese, potremo costruire condizioni più sostenibili e competitive per un settore fondamentale per l’economia italiana.»

La riconferma arriva in un momento cruciale per il comparto, alle prese con le sfide della transizione ecologica e con la necessità di garantire la sostenibilità economica delle imprese. Tra le priorità indicate da Uggé figurano la neutralità energetica, per evitare imposizioni tecnologiche non in linea con le reali esigenze operative delle aziende, e il complesso tema dell’attraversamento dell’arco alpino, sempre più condizionato da limitazioni e restrizioni introdotte da alcuni Paesi confinanti.

Altro nodo centrale è quello delle infrastrutture: strade, porti e ferrovie adeguate sono indispensabili per assicurare efficienza al sistema logistico nazionale e sostenere la competitività delle imprese sui mercati italiani e internazionali.

Durante il precedente mandato, sotto la guida di Uggé, la FAI ha rafforzato il dialogo con le istituzioni e promosso numerose iniziative a supporto delle imprese del settore, puntando su innovazione tecnologica, formazione professionale e una rappresentanza attiva a livello nazionale ed europeo.

La rielezione del presidente e del nuovo Comitato di Presidenza segna quindi una scelta di continuità, ma anche la volontà di affrontare con rinnovata energia le sfide che attendono il settore nei prossimi anni.

