Autostrade; lo chef Borghese imbottigliato nel traffico: "Andare in Liguria? Un dramma"

di Redazione

Un post su Instagram mentre è in coda. "Una volta per arrivare a Ventimiglia da Milano ho impiegato sei ore e mezza. E il pedaggio si paga"

"Volete andare in Liguria? siete sicuri? guardate qua, un dramma ragazzi… Non va bene, bisogna ribaltare il risultato: liguri facciamo qualcosa".

A bacchettare le autostrade liguri, stavolta, è lo chef Alessandro Borghese, che nel fine settimana, in viaggio da Milano a Ventimiglia, è rimasto imbottigliato nel traffico e ha postato un video su Instagram. "Io non sono avvezzo alle polemiche - scrive - ma due anni fa mi ricordo che per raggiungere mia moglie e le mie figlie in Liguria ci misi sei ore. Sono passati due anni ma qui la situazione non è mica cambiata. Non ci si può mettere sei ore e mezza da Milano a Ventimiglia con l'autostrada che tra l'altro si paga. E poi tutti questi cantieri, ma dove sta la gente a lavorare?"