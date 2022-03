Autostrade, traffico bloccato fra Recco e Nervi in direzione Genova

di Redazione

Il distacco di un pannello in galleria ha determinato la chiusura del tratto. Ingresso consigliato quello di Rapallo

Un pannello di segnalazione pericolante all'ingresso della galleria Monte Castelletti, al km 19, è all'origine dei grossi problemi alla circolazione che si stanno verificano nel tratto di A12 fra Recco e Nervi, in direzione di Genova. Un mezzo pesante, per cause ancora da accertare, intorno alle 13.45 ha urtato il cartello in modo piuttosto violento e questo ha reso necessaria la chiusura del tratto per permettere ai tecnici di effettuare le verifiche del caso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Genova. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Recco, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Genova Nervi.