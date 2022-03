Autostrade, dal 16 marzo niente più scambio di carreggiata (e code?) fra Albisola e Savona

di Redazione

La strettoia sta creando da tempo code chilometriche sull'A/10 da Genova fino alla complanare. Anche oggi la situazione è stata piuttosto pesante

Uno spiraglio per gli automobilisti (non solo liguri) che tutti i giorni ormai da tempo devono fare i conti con lo scambio di carreggiata in A10 fra Albisola e Savona. Una strozzatura che determina sempre lunghe code in direzione Ventimiglia. Il 16 marzo, finalmente, lo stato dei lavori in quel tratto consentirà il ripristino della normale viabilità.

E' una notizia importante. Anche stamani la situazione era estremamente pesante, con ripetuti stop, anche di diversi chilometri, praticamente da Arenzano fino a Savona. E il copione si è ripetuto, uguale, questa sera.